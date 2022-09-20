Официальное решение УЕФА. Россию не допустили к отбору Евро-2024, Беларусь сыграет в турнире 20 сентября, 18:46 Жеребьевка отборочного раунда Евро-2024 состоится 9 октября (Фото:УЕФА)

Сборная России не сыграет в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, тогда как национальная команда Беларуси допущена до турнира, сообщает УЕФА.

За 23 места в финальной стадии будут бороться 53 коллектива. Прямую путевку на Евро-2024 ранее получила сборная Германии как хозяйка турнира.

При этом национальные команды Украины и Беларуси УЕФА разведет по разным отборочным группам.

Видео дня

20 прямых путевок на Евро-2024 получат первые две лучшие сборные в каждой из 10 групп. Еще три места в финальной стадии разыграют в плей-офф лучшие из команд, которые займут третьи места.

Жеребьевка отборочного раунда Евро-2024 состоится во Франкфурте-на-Майне 9 октября 2022 года.

Ранее УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины Александра Петракова из-за обвинений России.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.