УЕФА отстранил Россию от еврокубков и Лиги наций на следующий сезон
УЕФА наказал Россию за нападение на Украину (Фото:УЕФА)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил российские клубы и сборную к участию в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.
Такое решение принял Исполнительный комитет УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Таким образом, в следующем сезоне российские клубы не будут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Лиге чемпионов среди женщин и Юношеской лиге УЕФА.
Кроме этого, сборная Россия не будет участвовать в Лиге наций. Она автоматически займет четвертое место в своем квартете в дивизионе В и вылетит в низший дивизион.
Также Исполком УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) присудила поражение России от Польши в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года после решения об исключении сборных страны-агрессора из всех турниров.
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