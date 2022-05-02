УЕФА отстранил Россию от еврокубков и Лиги наций на следующий сезон 2 мая, 20:41 Цей матеріал також доступний українською УЕФА наказал Россию за нападение на Украину (Фото:УЕФА)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил российские клубы и сборную к участию в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.

Такое решение принял Исполнительный комитет УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Таким образом, в следующем сезоне российские клубы не будут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Лиге чемпионов среди женщин и Юношеской лиге УЕФА.

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Кроме этого, сборная Россия не будет участвовать в Лиге наций. Она автоматически займет четвертое место в своем квартете в дивизионе В и вылетит в низший дивизион.

Также Исполком УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.



Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) присудила поражение России от Польши в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года после решения об исключении сборных страны-агрессора из всех турниров.

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