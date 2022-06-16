УЕФА планирует создать новый турнир для лучших клубов Европы — СМИ

16 июня, 14:41
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Турнир будет проходить в формате финала четырех (Фото:УЕФА)

Турнир будет проходить в формате финала четырех (Фото:УЕФА)

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует создать новый турнир для топ-клубов Европы, который будет проходить ежегодно летом, сообщает L’Equipe.

По информации издания, первый турнир должен состояться в середине августа 2024 года перед началом Лиги чемпионов.

Ожидается, что первый турнир состоится в США, и в нем примут участие четыре топ-клуба Европы, включая победителя прошлого сезона Лиги чемпионов. По какому принципу будут отбираться остальные три команды, пока неизвестно.

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Команды сыграют по системе финала четырех: два полуфинала, затем матч за третье место и финал.

Ранее сообщалось, что УЕФА утвердил новый формат еврокубков из сезона 2024/25.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол УЕФА

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