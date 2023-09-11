Подстава от УЕФА. Впервые с весны 2022 года россиян допустили к официальным матчам 11 сентября, 20:14 Вера Опейкина (Фото:ФК Чайка)

Бригада российских арбитров получила назначение на матч женской Лиги наций УЕФА.



Игру Армении и Казахстана будет судить Вера Опейкина. Помогать ей будут Екатерина Курочкина, Елена Собчук и Надежда Горинова. Встреча состоится 26 сентября в Армении.

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Как сообщает Чемпионат, это первое назначение российских судей на официальный международный матч с весны 2022 года.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах после начала полномасштабного вторжения. С марта 2022 года арбитры из России не получали назначений на официальные международные матчи.

Почему с России сняли санкции в УЕФА пока не комментируют.

Ранее мы вспоминали матч века в Киеве, когда сборная Украины обыграла Россию.