За несколько секунд до конца поединка. Иран сенсационно вырвал победу над Уэльсом в матче ЧМ-2022 25 ноября, 14:06 Иранцы одержали первую победу на турнире (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Сборная Ирана обыграла национальную команду Уэльса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.



Коллектив из Азии был чуть острее в поединке. В дебюте второго тайма иранцы имели два отличных шанса забить, но в обоих случаях Уэльс спасла штанга.

До этого, еще в первой половине игры, азиатская сборная таки даже отправила мяч в ворота валлийцев, но гол был отменен из-за офсайда.

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Когда же представители Европы остались в меньшинстве после удаления их вратаря Уэйна Хеннесси, иранцы смогли вырвать победу, забив дважды в компенсированное время.

Уэльс — Иран 0:2

Голы: Чешми, 90+8, Резаеян, 90+11

Удаление: Хеннесси, 86 (Уэльс)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В другом матче группы сборная Англии может гарантировать себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022 в случае победы над национальной командой США.