Шевченко поддержал сборную Украины перед решающим матчем за путевку на чемпионат мира и анонсировал благотворительный аукцион

5 июня, 18:35
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Андрей Шевченко будет собирать средства для помощи Украине (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Андрей Шевченко будет собирать средства для помощи Украине (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал национальную команду перед матчем против Уэльса, в котором определится обладатель путевки на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс — Украина можно здесь

Шевченко опубликовал пост с поддержкой сборной Украины в своем аккаунте в Instagram.

Также легенда украинского футбола анонсировал сбор средств для помощи Украине.

Видео дня

"Сегодня важный матч. Желаю ребятам всего лучшего. Я знаю, что они будут бороться за победу. Мы с вами.

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За пределами поля я вместе со Sports For Peace стараюсь собрать средства для своей страны с помощью тихого аукциона. Все получинные средства пойдут на восстановление Украины и помощь всем, кто пострадал от войны в моей стране. Пожалуйста, нажмите на ссылку для просмотра удивительных призов», — написал Шевченко.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и стал первым послом UNITED24.

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Теги:   Футбол Андрей Шевченко Сборная Украины ЧМ-2022 Сборная Уэльса

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