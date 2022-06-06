«Не все в жизни определяется результатом». Шевченко поддержал сборную Украины после поражения от Уэльса

6 июня, 14:29
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Андрей Шевченко пожелал сборной Украины успехов в будущем (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Андрей Шевченко пожелал сборной Украины успехов в будущем (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко поддержал национальную команду после поражения от Уэльса (0:1), которое стоило ей путевки на чемпионат мира.

Шевченко опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором отметил, что, несмотря на поражение, сборная Украины выглядела достойно и пожелал ей успеха в будущем.

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«С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины по футболу и нашими самыми преданными в мире болельщиками. Вы доказали, что мы всегда будем бороться до конца, не щадя себя.

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Не все в жизни определяется результатом. Двигаемся вместе к следующим победам! Слава Украине!" - написал Шевченко.

Ранее сообщалось, что перед матчем против Уэльса Андрей Шевченко анонсировал благотворительный аукцион для помощи Украины.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Андрей Шевченко Сборная Украины ЧМ-2022 Сборная Уэльса

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