«Не все в жизни определяется результатом». Шевченко поддержал сборную Украины после поражения от Уэльса 6 июня, 14:29 Цей матеріал також доступний українською Андрей Шевченко пожелал сборной Украины успехов в будущем (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко поддержал национальную команду после поражения от Уэльса (0:1), которое стоило ей путевки на чемпионат мира.

Шевченко опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором отметил, что, несмотря на поражение, сборная Украины выглядела достойно и пожелал ей успеха в будущем.

Видео дня

«С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины по футболу и нашими самыми преданными в мире болельщиками. Вы доказали, что мы всегда будем бороться до конца, не щадя себя.

Не все в жизни определяется результатом. Двигаемся вместе к следующим победам! Слава Украине!" - написал Шевченко.



Ранее сообщалось, что перед матчем против Уэльса Андрей Шевченко анонсировал благотворительный аукцион для помощи Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.