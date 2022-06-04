Уэльс — Украина. Букмекеры дали прогноз на матч за право сыграть на ЧМ-2022 4 июня, 17:10 Цей матеріал також доступний українською Букмекеры не считают Украину фаворитом матча (Фото:Reuters/Lee Smith)

Букмекеры сделали прогнозы на матч плей-офф между сборными Уэльса и Украины, в котором определится участник чемпионата мира 2022 года по футболу.



Матч между командами состоится 5 июня в 19:00 по киевскому времени.

Британская контора William Hill считает фаворитом Уэльс. Его победа в основное время соответствует коэффициенту 2,62. Успех Украины в основное время — в 2,87, ничья в основное время — также в 2,87.

Видео дня

Выход Украины на ЧМ-2022 оценивается в 1,91, а ее победа в дополнительное время соответствует коэффициенту 12,00. Попадание Уэльса на ЧМ-2022 оценивается в 1,80, а его успех по итогам экстра-таймов — также в 12,00.

Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет в основное время — ничья 1:1 за 5,50. Чуть менее вероятным они считают победу Уэльса 1:0 и ничью 0:0 за 6,50.

Наиболее вероятный, по версии William Hill исход в пользу Украины — выигрыш со счетом 1:0 за 7,00.

Австрийская контора Bwin, хотя и отдает предпочтение хозяевам поля, больше коллег верит в успех Украины — 2,75, и меньше их — в победу Уэльса и ничью в основное время — 2,65 и 3,10 соответственно.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.