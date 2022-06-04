Уэльс — Украина. Где и когда смотреть матч за путевку на ЧМ-2022

4 июня, 17:34
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Победитель матча Уэльс — Украина сыграет на чемпионате мира в Катаре (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Победитель матча Уэльс — Украина сыграет на чемпионате мира в Катаре (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче финала плей-офф квалификации на чемпионат мира 2022 года по футболу между сборными Уэльса и Украины.

Поединок Уэльс - Украина состоится завтра, 5 июня, в Кардиффе на стадионе Кардифф Сити Стэдиум в 19:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:30.

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Что нужно знать о сборной Уэльса перед матчем:

  • только однажды была участником чемпионата мира – в 1958 году;
  • в отборочном турнире заняла второе место в группе E с отставанием в пять очков от Бельгии, опередив Чехию, Эстонию и Беларусь;
  • в десяти последних матчах одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и одного счета проиграла;
  • не сможет рассчитывать на Кабанго (травма)

Что нужно знать о сборной Украины перед матчем:

  • только однажды была участником чемпионата мира – в 2006 году;
  • в отборочном турнире заняла второе место в группе D с отставанием в шесть очков от Франции, опередив Финляндию, Боснию и Герцеговину и Казахстан;
  • в полуфинале плей-офф квалификации победила Шотландию со счетом 3:1;
  • не проигрывает 11 матчей подряд при пяти победах и шести ничьих;
  • команде не помогут Беседин, Гармаш, Буяльский, Конопля и Булеца  (решение тренера).
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Ориентировочные составы:

Уэльс: Уорд, Дэвис, Родон, Ампаду, К. Робертс, Н. Уильямс, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Уилсон, Бейл

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

НВ

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Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2022 Сборная Уэльса

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