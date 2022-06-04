Уэльс — Украина. Где и когда смотреть матч за путевку на ЧМ-2022
Победитель матча Уэльс — Украина сыграет на чемпионате мира в Катаре (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче финала плей-офф квалификации на чемпионат мира 2022 года по футболу между сборными Уэльса и Украины.
Поединок Уэльс - Украина состоится завтра, 5 июня, в Кардиффе на стадионе Кардифф Сити Стэдиум в 19:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:30.
Что нужно знать о сборной Уэльса перед матчем:
- только однажды была участником чемпионата мира – в 1958 году;
- в отборочном турнире заняла второе место в группе E с отставанием в пять очков от Бельгии, опередив Чехию, Эстонию и Беларусь;
- в десяти последних матчах одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и одного счета проиграла;
- не сможет рассчитывать на Кабанго (травма)
Что нужно знать о сборной Украины перед матчем:
- только однажды была участником чемпионата мира – в 2006 году;
- в отборочном турнире заняла второе место в группе D с отставанием в шесть очков от Франции, опередив Финляндию, Боснию и Герцеговину и Казахстан;
- в полуфинале плей-офф квалификации победила Шотландию со счетом 3:1;
- не проигрывает 11 матчей подряд при пяти победах и шести ничьих;
- команде не помогут Беседин, Гармаш, Буяльский, Конопля и Булеца (решение тренера).
Ориентировочные составы:
Уэльс: Уорд, Дэвис, Родон, Ампаду, К. Робертс, Н. Уильямс, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Уилсон, Бейл
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Цыганков, ЯремчукНВ
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