Дебютный вызов. К сборной Украины присоединился еще один футболист 4 июня, 14:35 Цей матеріал також доступний українською Данило Игнатенко впервые прибыл в расположение сборной Украины (Фото:СК Днепр-1)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал в национальную команду полузащитника французского Бордо Даниила Игнатенко.

Для Игнатенко этот вызов в сборную Украины стал дебютным в карьере, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Сообщается, что игроку непросто будет попасть в обойму команды в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Уэльса, однако он будет иметь шанс проявить себя в Лиге наций, где сборную в ближайшее время ожидает три поединка - против Ирландии (8 и 14 июня) и Армении (11 июня).

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«Для меня этот вызов был внезапным. Это мечта детства и я рад, что она сбылась. Я всех футболистов здесь знаю, со всеми играл в чемпионате Украины. Играл с ребятами и в Днепре-1, и в Шахтере», — прокомментировал вызов Игнатенко.

Для выхода на чемпионат мира сборной Украины нужно обыграть команду Уэльса, матч с которой состоится 5 июня в 19:00.

Ранее сине-желтые в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 обыграли сборную Шотландии со счетом 3:1.

Перед этим Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира в Катаре.

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