Петраков — о матче с Уэльсом: Думаем, как сделать счастливыми болельщиков и ВСУ 4 июня, 20:37 Цей матеріал також доступний українською Матч Уэльс — Украина состоится 5 июня в 19:00 (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от предстоящего матча с Уэльсом, в котором определится обладатель путевки на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Украинский тренер рассказал, что после матча с Шотландией футболисты получили много поздравлений и отметил, что в этот раз сборная также будет играть для болельщиков и ВСУ, которые борются с российскими оккупантами, сообщает YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.



Видео дня

«Ребятам очень много писали сообщений. Мне никто не писал, они писали ребятам. Президент наш был на передовой. Привез нам флаг Украины. Мы его в раздевалке повесили перед игрой. Только ребятам. Они списываются. Ко мне никто не обращался.

У нас сложная обстановка в государстве. Не все смотрят футбол. У людей горе. У нас гибнут люди, понимаете? Недооценка… Мы об этом не думаем. Мы думаем о том, как сделать счастливыми болельщиков и ВСУ. Так что увидим завтра", — сказал Петраков.

Ранее сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 обыграла сборную Шотландии со счетом 3:1.

Перед этим Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира в Катаре.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.