Петраков — о матче с Уэльсом: Думаем, как сделать счастливыми болельщиков и ВСУ

4 июня, 20:37
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Матч Уэльс — Украина состоится 5 июня в 19:00 (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Матч Уэльс — Украина состоится 5 июня в 19:00 (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от предстоящего матча с Уэльсом, в котором определится обладатель путевки на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Украинский тренер рассказал, что после матча с Шотландией футболисты получили много поздравлений и отметил, что в этот раз сборная также будет играть для болельщиков и ВСУ, которые борются с российскими оккупантами, сообщает YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

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«Ребятам очень много писали сообщений. Мне никто не писал, они писали ребятам. Президент наш был на передовой. Привез нам флаг Украины. Мы его в раздевалке повесили перед игрой. Только ребятам. Они списываются. Ко мне никто не обращался.

У нас сложная обстановка в государстве. Не все смотрят футбол. У людей горе. У нас гибнут люди, понимаете? Недооценка… Мы об этом не думаем. Мы думаем о том, как сделать счастливыми болельщиков и ВСУ. Так что увидим завтра", — сказал Петраков.

Ранее сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 обыграла сборную Шотландии со счетом 3:1.

Перед этим Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира в Катаре.

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Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Уэльса Александр Петраков

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