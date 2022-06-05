Украина при достойной игре проиграла Уэльсу и остановилась в шаге от ЧМ-2022 5 июня, 20:56 Цей матеріал також доступний українською Украина не смогла выйти на ЧМ-2022 (Фото:Reuters/Matthew Childs)

В финальной игре плей-офф отбора сборная Украины со счетом 0:1 уступила Уэльсу и не вышла на чемпионат мира 2022 года.



Начало осталось за сине-желтыми, и уже на 3-й минуте Зинченко со штрафного отправил мяч в сетку ворот, но удар пробивался без свистка, поэтому арбитр гол не засчитал.

Видео дня

С начала игры не прошло и четверти часа, как гости еще несколько раз угрожали воротам соперника, и Малиновский, Цыганков (дважды) и Яремчук не смогли переиграть вратаря хозяев Хеннесси.

Тем самым голкипер помог Уэльсу дождаться своего шанса открыть счет. Это Бейл навесил со штрафного, а Ярмоленко неудачно отыграл в защите, головой срезав мяч в свои ворота.

В конце первого тайма Хеннеси снова спас свою команду после удара Зинченко, а чуть позже арбитр не увидел пенальти на Ярмоленко, против которого в собственной штрафной сфолил визави.

На 49-й минуте Уэльс имел возможность увеличить преимущество, однако Рэмзи неудачно замкнул прострел Мура. На это украинцы ответили моментами Цыганкова и Яремчука.

Такой обмен моментами продолжился и дальше, где после упущенной возможности забить Джеймсом, у сине-желтых не использовал свой шанс Малиновский.

В оставшееся время обе команды не использовали новые моменты для взятия ворот, но Уэльс удержал победу и вышел в финальную часть ЧМ-2022.

Вельс — Украина 1:0

Гол: Ярмоленко, 34 (автогол)

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.