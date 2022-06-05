Уэльс — Украина. Онлайн-трансляция матча плей-офф за выход на ЧМ-2022 5 июня, 01:05 Цей матеріал також доступний українською В случае победы Украина выйдет на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

НВ следит за ходом финала плей-офф, где определится участник чемпионата мира 2022 года между сборными Шотландии и Украины. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени 5 июня.



Ориентировочные составы:

Уэльс: Уорд, Дэвис, Родон, Ампаду, К. Робертс, Н. Уильямс, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Уилсон, Бейл

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

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Матч состоится в Кардиффе на стадионе Кардифф Сити. Прямая трансляция — на телеканалах Футбол 1 и Индиго.

Уэльс один раз был участником ЧМ — в 1958 году. В отборе команда заняла второе место в группе E с отставанием в пять очков от Бельгии, опередив Чехию, Эстонию и Беларусь, а также победила Австрию (2:1) в полуфинале плей-офф.

Хозяева потерпели одно поражение в 10 последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Кабанго (травма).

Украина только однажды была участником ЧМ — в 2006 году. Команда в отборе заняла второе место в группе D с отставанием в шесть очков от Франции, опередив Финляндию, Боснию и Герцеговину и Казахстан, а также победила Шотландию (3:1) в полуфинале плей-офф.

Гости не проигрывают 11 матчей кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи. Сборной не помогут нападающий Беседин, защитник Конопля и полузащитники Гармаш, Буяльский, Булеца (решение тренера).

Статистика знает три матча между соперниками. В единственной товарищеской встрече выиграла Украина — 1:0, еще два поединка в отборе на ЧМ-2002 закончились вничью 1:1.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Уэльс является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,62, то, что выиграет Украина и ничья оцениваются в 2,87.

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