Уэльс — Украина. Онлайн видеотрансляция матча за путевку на ЧМ-2022 5 июня, 18:48 Цей матеріал також доступний українською Украина борется за выход на ЧМ-2022 в Катар (Фото:Reuters/Lee Smith)

НВ в режиме онлайн публикует видеомоменты финальной игры плей-офф между сборными Уэльса и Украины, в которой определится участник чемпионата мира 2022 года.



Начало поединка — сегодня, 5 июня, в 19:00 по киевскому времени. Матч состоится в Кардиффе на стадионе Кардифф Сити.

Видео дня

Стартовые составы:

Уэльс: Хеннесси, Робертс, Дэвис, Родон, Уильямс, Ампаду, Рэмси, Аллен, Джеймс, Мур, Бейл

Запас: Уорд, А. Дэвис, Гантер, Мефам, Уилсон, Джонсон, Морелл, Норрингтон-Дэвис, Уильямс, Харрис, Томас, Матондо

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Запас: Ризнык, Пятов, Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Мудрик, Пихаленок, Качараба, Зубков

Видеофрагменты игры будут публиковаться ниже.

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