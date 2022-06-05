Уэльс — Украина. Видео гола и обзор матча за путевку на ЧМ-2022 5 июня, 21:07 Цей матеріал також доступний українською Украина не сыграет на ЧМ-2022 в Катаре (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Сборная Украины проиграла Уэльсу 0:1 в финальной игре плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года.

Стартовые составы:

Уэльс: Хеннесси, Робертс, Дэвис, Родон, Уильямс, Ампаду, Рэмси, Аллен, Джеймс, Мур, Бейл

Запас: Уорд, А. Дэвис, Гантер, Мефам, Уилсон, Джонсон, Морелл, Норрингтон-Дэвис, Уильямс, Харрис, Томас, Матондо

Видео дня

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Запас: Ризнык, Пятов, Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Мудрик, Пихаленок, Качараба, Зубков

Исполнение гимна Украины игроками ее сборной:

1:0 — Ярмоленко (автогол), 34 минута:

Неназначенный пенальти на Ярмоленко (Украина), 41 минута:

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