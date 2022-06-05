Стали известны стартовые составы на матч Уэльс — Украина 5 июня, 17:40 Цей матеріал також доступний українською Матч Уэльс — Украина начнется в 19:00 (Фото:Reuters/Lee Smith)

Сборные Уэльса и Украины объявили стартовые составы на матч финала плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу в Катаре.



Стартовые составы:

Уэльс: Хеннесси, Робертс, Дэвис, Родон, Уильямс, Ампаду, Рэмси, Аллен, Джеймс, Мур, Бейл

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Запасные: Уорд, А. Дэвис, Гантер, Мефам, Уилсон, Джонсон, Морелл, Норрингтон-Дэвис, Уильямс, Харрис, Томас, Матондо



Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Запасные: Ризнык, Пятов, Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Пихаленок, Качараба, Зубков



Поединок состоится сегодня, 5 июня, в 19:00 по киевскому времени в Кардиффе на стадионе Кардифф Сити.

Ранее сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 обыграла сборную Шотландии со счетом 3:1.

Перед этим Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира в Катаре.

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