Популярный портал назвал лучшего и худшего игроков сборной Украины в матче с Уэльсом

6 июня, 16:01
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Ярмоленко получил самую низкую оценку в составе сборной Украины (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Ярмоленко получил самую низкую оценку в составе сборной Украины (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Популярный футбольный Whoscored поставил оценки игрокам сборной Украины в матче с Уэльсом (0:1) в финале плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре.

По версии Whoscored лучшим футболистом в составе Украины в матче против валлийцев стал Руслан Малиновский, игру которого портал оценил в 7,2 балла.

Худшим же игроком сине-желтых стал Андрей Ярмоленко, отличившийся в матче решающим автоголом – оценка 5,8.

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Также оценка Ярмоленко стала самой низкой среди всех участвовавших в матче футболистов.

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Лучшим игроком матча стал голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси - 8,9 баллов.

whoscored.com
Фото: whoscored.com
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После поражения от Уэльса главный тренер сборной Украины Александр Петраков призвал не лить негатив на Андрея Ярмоленко.

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Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Сборная Украины ЧМ-2022 Сборная Уэльса Руслан Малиновский

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