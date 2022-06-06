Популярный портал назвал лучшего и худшего игроков сборной Украины в матче с Уэльсом 6 июня, 16:01 Цей матеріал також доступний українською Ярмоленко получил самую низкую оценку в составе сборной Украины (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Популярный футбольный Whoscored поставил оценки игрокам сборной Украины в матче с Уэльсом (0:1) в финале плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре.



По версии Whoscored лучшим футболистом в составе Украины в матче против валлийцев стал Руслан Малиновский, игру которого портал оценил в 7,2 балла.

Худшим же игроком сине-желтых стал Андрей Ярмоленко, отличившийся в матче решающим автоголом – оценка 5,8.

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Также оценка Ярмоленко стала самой низкой среди всех участвовавших в матче футболистов.



Лучшим игроком матча стал голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси - 8,9 баллов.

Фото: whoscored.com

После поражения от Уэльса главный тренер сборной Украины Александр Петраков призвал не лить негатив на Андрея Ярмоленко.

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