Зинченко о поражении от Уэльса: «Главная победа, которую ждет весь мир — это победа над российской агрессией» 6 июня, 02:29 Цей матеріал також доступний українською Зинченко призвал не опускать руки и не сдаваться (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение от Уэльса (0:1) в финале плей-офф отбора, после которого его команда не вышла на чемпионат мира 2022 года.



Полузащитник заявил, что прямо сейчас не может описать свои эмоции и поблагодарил болельщиков за поддержку, которая, признался он, чувствовалась, передает Tribuna.com.

«К сожалению, не все наши болельщики смогли попасть на стадион из-за квоты в 1500 мест. Горжусь быть украинцем. Не могу сказать, что кто-нибудь не отдавался на поле. Ребята отдали всех себя», - добавил Зинченко.

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По его словам, вратарь Уэльса был на высоте и является игроком матча, а когда вратарь — игрок матча, отметил он, это значит, что другая команда контролировала игру.

«Не думаю, что мы заслуживали поражения, но самая большая победа, которую ждет вся Украина весь мир, — это победа над злом и российской агрессией. Мы не имеем права опускать руки, сдаваться. Наша нация никогда не сдается. Надо показать миру, что мы очень сильная нация», – резюмировал Зинченко.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что не нужно лить негатив на полузащитника Андрея Ярмоленко и других, а нужно выливать все на него.

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