«Это было историческое событие». Экс-звезда футбола Снейдер назвал лучшего тренера в истории

Бывший полузащитник Интера, Реала и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер заявил, что считает португальца Жозе Моуринью лучшим тренером в истории футбола.

Снейдер вспомнил сезон 2009/10, когда оформил требл с Интером под руководством Моуринью.

«Лучший тренер в истории? Для меня ответ на этот вопрос — Жозе Моуринью. То, что мы сделали с Интером в 2010 году, было историческим событием.

Моуринью заставил нас поверить, что мы можем победить любого. Он больше, чем просто тренер — он лидер. Я всегда буду его уважать", — цитирует Снейдера Fanatik.

Напомним, в 2010 году Снейдер выиграл чемпионат и Кубок Италии, Лигу чемпионов, а также стал вице-чемпионом мира в составе сборной Нидерландов.

Хавбек считался одним из главных претендентов на Золотой мяч-2010, однако награду в итоге получил Лионель Месси.

