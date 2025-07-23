«Это было историческое событие». Экс-звезда футбола Снейдер назвал лучшего тренера в истории

23 июля, 14:00
Уэсли Снейдер (Фото: SARAH MEYSSONNIER/REUTERS)

Бывший полузащитник Интера, Реала и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер заявил, что считает португальца Жозе Моуринью лучшим тренером в истории футбола.

Снейдер вспомнил сезон 2009/10, когда оформил требл с Интером под руководством Моуринью.

«Лучший тренер в истории? Для меня ответ на этот вопрос — Жозе Моуринью. То, что мы сделали с Интером в 2010 году, было историческим событием.

Моуринью заставил нас поверить, что мы можем победить любого. Он больше, чем просто тренер — он лидер. Я всегда буду его уважать", — цитирует Снейдера Fanatik.

Напомним, в 2010 году Снейдер выиграл чемпионат и Кубок Италии, Лигу чемпионов, а также стал вице-чемпионом мира в составе сборной Нидерландов.

Хавбек считался одним из главных претендентов на Золотой мяч-2010, однако награду в итоге получил Лионель Месси.

Мы писали, что Манчестер Юнайтед приобрел одноклубника Ярмолюка за почти 100 миллионов долларов.

