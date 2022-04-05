«Рассчитывайте на мою полную поддержку». Звезда европейского футбола помог собрать значительную сумму для переселенцев из Украины — фото

5 апреля, 22:00
Цей матеріал також доступний українською
Уэсли Снейдер поддержал Украину (Фото:Уэсли Снейдер via Instagram)

Уэсли Снейдер поддержал Украину (Фото:Уэсли Снейдер via Instagram)

Бывший звездный нидерландский футболист мадридского Реала, миланского Интера и других клубов Уэсли Снейдер не остался в стороне от войны в Украине.

Снейдер вместе с клубом Утрехт собрал более 25 100 тысяч евро для украинских переселенцев в Нидерландах, о чем сообщил экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко.

Видео дня

Снейдер также выразил поддержку украинцам.

«Наше сердце со всем народом Украины во время этого ужасного кризиса. Рассчитывайте на полную поддержку сейчас и в будущем. Объединяемся ради Украины. Остановим войну», — написал Снейдер в ответ на пост Левченко.

Читайте также:
Звезда ПСЖ продает эксклюзивные худи для помощи украинцам — фото
https://twitter.com/sneijder101010/status/1510708447930630150

Ранее сообщалось, что голкипер ПСЖ Кейлор Навас принял у себя дома 30 украинских беженцев.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Беженцы ФК Реал Мадрид Война в Украине ФК Интер Сборная Нидерландов

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X