«Рассчитывайте на мою полную поддержку». Звезда европейского футбола помог собрать значительную сумму для переселенцев из Украины — фото 5 апреля, 22:00 Цей матеріал також доступний українською Уэсли Снейдер поддержал Украину (Фото:Уэсли Снейдер via Instagram)

Бывший звездный нидерландский футболист мадридского Реала, миланского Интера и других клубов Уэсли Снейдер не остался в стороне от войны в Украине.

Снейдер вместе с клубом Утрехт собрал более 25 100 тысяч евро для украинских переселенцев в Нидерландах, о чем сообщил экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко.

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Снейдер также выразил поддержку украинцам.

«Наше сердце со всем народом Украины во время этого ужасного кризиса. Рассчитывайте на полную поддержку сейчас и в будущем. Объединяемся ради Украины. Остановим войну», — написал Снейдер в ответ на пост Левченко.

Ранее сообщалось, что голкипер ПСЖ Кейлор Навас принял у себя дома 30 украинских беженцев.

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