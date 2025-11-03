Легенда МЮ Руни назвал пятерку лучших футболистов английской Премьер-лиги

3 ноября, 17:20
Уэйн Руни (Фото: ФК Плимут)

Уэйн Руни (Фото: ФК Плимут)

Бывший форвард Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни составил символическую команду из пяти лучших игроков текущего сезона английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает BBC.

«Фоден, Палмер, Сака, Кайседо и Салах», — сказал Руни.

По мнению легендарного нападающего, за оборонительные в этой символической команде отвечает только один игрок — опорник Челси Мойсес Кайседо отвечает, тогда как остальные — атакующие футболисты.

После 10 туров лидером АПЛ является Арсенал, имея в своем активе 25 очков. Второе и третье места занимают Манчестер Сити и Ливерпуль соответственно.

Ранее Руни выбрал лучшего центрфорварда в истории Англии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Английская Премьер-лига Уэйн Руни Футбол

