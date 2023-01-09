Чемпион мира 2018 года завершил карьеру в сборной Франции 9 января, 22:34 Уго Льорис — рекордсмен сборной Франции по количеству матчей (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Вратарь Тоттенхэма и сборной Франции Уго Льорис завершил карьеру в национальной команде.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Франции в Twitter.

«Я хочу уйти, находясь на самом высоком уровне», — прокомментировал свое решение 36-летний вратарь.

Льорис сыграл за сборную Франции 145 матчей, что является национальным рекордом.

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Вместе со сборной Франции Льорис выиграл чемпионат мира-2018, Лигу наций-2020/21, а также стал серебряным призером Евро-2016 и чемпионата мира-2022.

Ранее сообщалось, что бывший футболист мадридского Реала Гарет Бейл объявил о завершении спортивной карьеры.

