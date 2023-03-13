Звездный футболист, сенсационно вернувшийся в сборную Украины, рискует пропустить матч с Англией в отборе Евро-2024

13 марта, 13:11
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Коноплянка получил травму перед матчем сборной (Фото:ФК Краковия)

Коноплянка получил травму перед матчем сборной (Фото:ФК Краковия)

Евгений Коноплянка, который после длительного перерыва вернулся в сборную Украины, рискует пропустить матч первого тура отбора Евро-2024 против Англии.

Коноплянка получил травму и не попал в заявку на матч 24-го тура чемпионата Польши против Варты.

По словам главного тренера Краковии Яцека Зелинского, украинец может пропустить и следующую игру против Ракува, которая состоится 18 марта.

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"Он получил травму на тренировке в пятницу, в день отъезда оказалось, что он не сможет играть. Ему сделали МРТ, но результатов еще нет. Похоже, что в матче против Ракува он не сыграет", – сказал Зелинский.

Коноплянка попал в заявку сборной Украины на матч против Англии, который состоится в Лондоне на Уэмбли 26 марта. До этого в последний раз Коноплянку вызвали в национальную команду в сентябре 2020 года.

Сообщалось, что наставником сборной Украины в матче стартового тура на Евро-2024 против Англии будет Руслан Ротань и он будет возглавлять команду до вероятного назначения летом главным тренером национальной команды Сергея Реброва, с которым идут переговоры.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Евгений Коноплянка Сборная Украины Сборная Англии Евро-2024

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