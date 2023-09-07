«Хотим победить». Мудрик сделал смелое заявление перед матчем Украина — Англия 7 сентября, 09:17 Михаил Мудрик (Фото:УАФ)

Футболист лондонского Челси и сборной Украины поделился ожиданиями перед матчем национальной команды против Англии в отборе на Евро-2024.

По словам Мудрика, Украина будет аутсайдером в матче с Англией, но несмотря на это сине-желтые настраиваются победить именитого соперника, сообщает ВЗБОРНАЯ.

«Они фавориты. Они могут думать, что возьмут три очка и выиграют. Это нормально. Но если ты думаешь, что проиграешь, то лучше не выходить на поле, особенно если ты играешь за сборную Украины.

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Мы также хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, мы хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе", — сказал Мудрик.

Матч Украина Англия состоится 9 сентября во Вроцлаве и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в матчах отбора Евро-2024 против Англии и Италии не сыграет полузащитник Николай Шапаренко.