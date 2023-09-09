«Никто не хочет идти домой»: Ребров оценил ничью Украины в матче с Англией в отборе Евро-2024

9 сентября, 22:00
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Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Сергей Ребров (Фото:УАФ)

В рамках квалификации чемпионата Европы-2024 Украина сумела отобрать очки у Англии (1:1).

Главный тренер украинской сборной Сергей Ребров подвел итоги противостояния.

По словам специалиста, его подопечные отдали все силы, чтобы добыть положительный результат в игре с одной из лучших сборных Европы и порадовать украинских фанатов.

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«Игроки сделали очень хороший праздник для людей. На стадионе была очень хорошая атмосфера. Никто не хочет идти домой со стадиона, потому что дело не только в результате, но и в игре.

Англия изменила нашу тактику. Мы пытались атаковать, но в первом тайме Англия была сильной. Они контролировали мяч, но в футболе недостаточно контролировать мяч. Англия создала не так много моментов, потому что мы очень хорошо защищались.

Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы. Мы должны уважать соперника, но мы тоже должны думать о своей игре. Думаю, что игроки это сделали.

Если вы видите лицо игроков, они очень устали. Очень тяжело играть против Англии. У них сейчас нет эмоций, потому что они очень устали. Мы показали характер, что очень важно. У игроков есть желание развиваться.

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Любому тренеру нужно время. Я думаю, что благодаря хорошим результатам игроки поверят в то, что мы стараемся показать им", — приводит слова Реброва BBC.

Отметим, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина — Англия.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Сергей Ребров Сборная Англии Евро-2024

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