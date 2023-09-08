Сборная Украины потеряла еще одного важного игрока перед матчем с Англией 8 сентября, 23:32 Александр Тымчик получил повреждение (Фото:УАФ)

Защитник киевского Динамо Александр Тымчик не сыграет за сборную Украины в матче отбора на Евро-2024 против Англии.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

У Тымчика обнаружили воспаление мышц, из-за чего он пропустил сегодняшнюю вечернюю тренировку.

Сможет ли защитник сыграть против Италии 12 сентября станет известно позже.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в матчах отбора Евро-2024 против Англии и Италии не сыграет Николай Шапаренко.

Также под вопросом участие в игре Андрея Ярмоленко, который не успел полностью восстановиться от травмы.

