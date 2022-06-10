Украина — Армения. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций

10 июня, 23:04
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Букмекеры считают сборную Украины фаворитом матча (Фото:Reuters/Lee Smith)

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом матча (Фото:Reuters/Lee Smith)

Букмекеры сделали прогнозы на матч третьего тура группового раунда второго дивизиона футбольной Лиги наций между сборными Украины и Армении.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина — Армения можно здесь

Матч между командами состоится 11 июня в 16:00 по киевскому времени.

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Британская контора William Hill считает, что безоговорочный фаворит — Украина. Ее победа соответствует коэффициенту 1,17. Успех Армении оценивается в 17,00, ничья — в 6,00.

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Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет в основное время — победа 2:0 за 4,80. Чуть менее вероятным они считают ее же выигрыш 1:0 или 3:0 за 6,00.

Среди других результатов, наиболее вероятный, по версии William Hill — ничья 1:1 за 11,00.

Наиболее вероятный исход в пользу сборной Армении — победа с результатом 1:0 за 26,00.

Международная контора Parimatch также считает фаворитом Украину, но меньше коллег верит в ее успех — 1,20, и меньше — в ничью — 6,75. Зато больше коллег верит в победу Армении — 16,50.

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Армении

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