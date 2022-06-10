Украина — Армения. Где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина занимает второе место в группе Лиги наций (Фото:Reuters/Matthew Childs)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 3-го тура группового раунда второго дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Украины и Армении.
Поединок Украина — Армения состоится в польской Лодзи на Городском стадионе завтра, 11 июня, в 16:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 15:30.
Что нужно знать про сборную Украины:
- занимает 2-е место в группе с тремя очками после одного сыгранного матча;
- уступает лидеру Шотландии и опережает нынешнего соперника по разнице мячей (у всех по три очка);
- потерпела одно поражение в 11 последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи;
- не сыграют основные вратарь Бущан и полузащитник Степаненко.
Что нужно знать про сборную Армении:
- занимает 3-е место в группе с тремя очками после двух сыгранных матчей;
- опережает четвертую в таблице Ирландию на три балла;
- не смогла выйти на ЧМ-2022 в Катаре;
- проиграла пять раз в семи последних матчах во всех турнирах (две победы), включая товарищеские встречи.
Ориентировочные составы:
Украина: Лунин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Соболь — Игнатенко, Малиновский, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Цыганков
Армения: Юрченко — Амбарцумян, Ароян, Мкоян, Мкртчян, А. Оганесян — Байрамян, Григорян, Сперцян — Адамян, Барсегян
Сборная Украины победила Ирландию со счетом 1:0 в гостевом матче группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций.
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