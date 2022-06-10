Украина — Армения. Где и когда смотреть матч Лиги наций 10 июня, 15:36 Цей матеріал також доступний українською Украина занимает второе место в группе Лиги наций (Фото:Reuters/Matthew Childs)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 3-го тура группового раунда второго дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Украины и Армении.



Поединок Украина — Армения состоится в польской Лодзи на Городском стадионе завтра, 11 июня, в 16:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 15:30.

Видео дня

Что нужно знать про сборную Украины:

занимает 2-е место в группе с тремя очками после одного сыгранного матча;

уступает лидеру Шотландии и опережает нынешнего соперника по разнице мячей ( у всех по три очка);

у всех по три очка); потерпела одно поражение в 11 последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи;

не сыграют основные вратарь Бущан и полузащитник Степаненко.

Что нужно знать про сборную Армении:

занимает 3-е место в группе с тремя очками после двух сыгранных матчей;

опережает четвертую в таблице Ирландию на три балла;

не смогла выйти на ЧМ-2022 в Катаре;

проиграла пять раз в семи последних матчах во всех турнирах ( две победы), включая товарищеские встречи.

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Соболь — Игнатенко, Малиновский, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Армения: Юрченко — Амбарцумян, Ароян, Мкоян, Мкртчян, А. Оганесян — Байрамян, Григорян, Сперцян — Адамян, Барсегян

Сборная Украины победила Ирландию со счетом 1:0 в гостевом матче группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.