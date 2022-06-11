«Играли как дома». Петраков прокомментировал разгромную победу в Лиге наций над Арменией, которая вывела Украину на первое место 11 июня, 20:05 Цей матеріал також доступний українською Александр Петраков поблагодарил украинских болельщиков в Лодзи (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Арменией со счетом 3:0 в матче третьего тура дивизиона B Лиги наций, который состоялся в польском Лодзе.

Петраков отметил вклад в победу украинских болельщиков, пришедших поддержать сборную Украины в Лодзи — городе, который он сам выбрал для проведения домашних матчей в Лиге наций, поскольку именно на Городском стадионе выигрывал чемпионат мира с молодежной командой сине-желтых в 2019 году, сообщает телеканал Футбол.

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«Определенная фартовость у города есть, я хотел играть в Лодзе. Здесь много украинцев. Большое спасибо всем болельщикам. Пришли украинцы, поддержали. Играли как дома», — сказал Петраков.

Также наставник заявил, что переломным в матче стал первый гол, который забил Руслан Малиновский.

«Нам он очень был нужен. Сказал в перерыве, что кто должен взять на себя ответственность и забить. Как в Уэльсе. Но там никто не забил, а сегодня забили, довели дело до конца», — подчеркнул тренер.

Подытоживая игру, Петраков рассказал об эмоциях после победы в раздевалке сборной Украины.

«После игры в раздевалке сказал ребятам, что они молодцы. Выполнили все, дожали. И Малиновского похвалил, потому что взял на себя ответственность, пробил. Кто-то должен был проявить свое мастерство», — рассказал Петраков.

После победы над Арменией сборная Украины возглавила свою группу, где также выступают Шотландия и Ирландия.

Ранее сообщалось, что после матча против Армении, голкипер сборной Украины Андрей Пятов завершил карьеру в национальной команде.

Он также установил рекорд в сборной Украины, не пропустив в 47-ми матчах.

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