Украина — Армения. Онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина проводит свой второй матч в текущем розыгрыше Лиги наций (Фото:Reuters/Matthew Childs)
НВ следит за ходом игры третьего тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Украины и Армении. Начало — в 16:00 по киевскому времени 11 июня.
Ориентировочные составы:
Украина: Лунин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Соболь — Игнатенко, Малиновский, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Цыганков
Армения: Юрченко — Амбарцумян, Ароян, Мкоян, Мкртчян, А. Оганесян — Байрамян, Григорян, Сперцян — Адамян, Барсегян
Матч состоится в польской Лодзи на Городском стадионе. Прямая трансляция — на телеканалах Футбол 1 и Индиго.
Украина занимает 2-е место в группе с тремя очками после одного сыгранного матча. Сборная уступает лидеру Шотландии и опережает нынешнего соперника по разнице мячей (у всех по три очка).
Команда потерпела одно поражение в 11 последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи. За коллектив не сыграют основные вратарь Бущан и полузащитник Степаненко.
Армения занимает 3-е место в группе с тремя очками после двух сыгранных матчей. Сборная опережает четвертую в таблице Ирландию на три балла.
Команда не смогла выйти на ЧМ-2022 в Катаре. Коллектив проиграл пять раз в семи последних матчах во всех турнирах (две победы), включая товарищеские встречи.
Статистика знает восемь официальных матчей между командами. Украина одержала пять побед, Армения — ни одной. Еще три игры завершились вничью.
Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Украина является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,17, то, что выиграет Армения, оценивается в 17,00, ничья — в 6,00.
Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото
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