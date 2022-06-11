Украина — Армения. Онлайн-трансляция матча Лиги наций 11 июня, 02:55 Цей матеріал також доступний українською Украина проводит свой второй матч в текущем розыгрыше Лиги наций (Фото:Reuters/Matthew Childs)

НВ следит за ходом игры третьего тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Украины и Армении. Начало — в 16:00 по киевскому времени 11 июня.



Ориентировочные составы:

Украина: Лунин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Соболь — Игнатенко, Малиновский, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Армения: Юрченко — Амбарцумян, Ароян, Мкоян, Мкртчян, А. Оганесян — Байрамян, Григорян, Сперцян — Адамян, Барсегян

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Матч состоится в польской Лодзи на Городском стадионе. Прямая трансляция — на телеканалах Футбол 1 и Индиго.

Украина занимает 2-е место в группе с тремя очками после одного сыгранного матча. Сборная уступает лидеру Шотландии и опережает нынешнего соперника по разнице мячей (у всех по три очка).

Команда потерпела одно поражение в 11 последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи. За коллектив не сыграют основные вратарь Бущан и полузащитник Степаненко.

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Армения занимает 3-е место в группе с тремя очками после двух сыгранных матчей. Сборная опережает четвертую в таблице Ирландию на три балла.

Команда не смогла выйти на ЧМ-2022 в Катаре. Коллектив проиграл пять раз в семи последних матчах во всех турнирах (две победы), включая товарищеские встречи.

Статистика знает восемь официальных матчей между командами. Украина одержала пять побед, Армения — ни одной. Еще три игры завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Украина является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,17, то, что выиграет Армения, оценивается в 17,00, ничья — в 6,00.

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