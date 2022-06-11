Украина — Армения. Видео голов и обзор матча Лиги наций
Украина проводит домашний матч в польской Лодзи (Фото:Reuters/Matthew Childs)
Сборная Украины разгромила Армению 3:0 на своем поле в матче третьего тура группы 1 дивизиона B футбольной Лиги наций.
Стартовые составы:
Украина: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Яремчук, Мудрик
Запас: Лунин, Ризнык, Бондарь, Качараба, Попов, Игнатенко, Ярмоленко, Довбик, Миколенко, Пихаленок, Сикан, Зубков
Армения: Юрченко, Монрой, Восканян, Мкоян, Мкртчян ст., Оганесян, Удо, Дашян, Барсегян, Байрамян, Бабаян
Запас: Бучнев, Белгарян, Ароян, Григорян, Вбеймар, Маргарян, Арутюнян, Серобян, Малакян Р., Адамян, Бичахчян
1:0 — Малиновский, 61
2:0 — Караваев, 77
3:0 — Миколенко, 84
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