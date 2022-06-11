Украина — Армения. Видео голов и обзор матча Лиги наций

11 июня, 18:04
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Украина проводит домашний матч в польской Лодзи (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Украина проводит домашний матч в польской Лодзи (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Сборная Украины разгромила Армению 3:0 на своем поле в матче третьего тура группы 1 дивизиона B футбольной Лиги наций.

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Стартовые составы:

Украина: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Яремчук, Мудрик

Запас: Лунин, Ризнык, Бондарь, Качараба, Попов, Игнатенко, Ярмоленко, Довбик, Миколенко, Пихаленок, Сикан, Зубков

Видео дня

Армения: Юрченко, Монрой, Восканян, Мкоян, Мкртчян ст., Оганесян, Удо, Дашян, Барсегян, Байрамян, Бабаян

Запас: Бучнев, Белгарян, Ароян, Григорян, Вбеймар, Маргарян, Арутюнян, Серобян, Малакян Р., Адамян, Бичахчян

1:0 — Малиновский, 61

https://www.youtube.com/watch?v=2zf5y27AM5Y

2:0 — Караваев, 77

https://www.youtube.com/watch?v=E_WFtniBYDs

3:0 — Миколенко, 84

https://www.youtube.com/watch?v=vePr0m5CwOc
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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Армении

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