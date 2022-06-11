Стали известны стартовые составы на матч Украина — Армения в Лиге наций

11 июня, 14:48
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Матч Украина — Армения начнется в 16:00 (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Матч Украина — Армения начнется в 16:00 (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Сборные Украины и Армении объявили стартовые составы на матч третьего тура Лиги наций в дивизионе B.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина — Армения можно здесь

Стартовые составы:

Украина: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Яремчук, Мудрик

Видео дня

Запасные: Лунин, Ризнык, Бондарь, Качараба, Попов, Игнатенко, Ярмоленко, Довбик, Миколенко, Пихаленок, Сикан, Зубков

Армения: Юрченко, Монрой, Восканян, Мкоян, Мкртчян Ст., Оганесян, Удо, Дашян, Барсегян, Байрамян, Бабаян

Запасные: Бучнев, Белгарян, Ароян, Григорян, Вбеймар, Маргарян, Арутюнян, Серобян, Малакян Р., Адамян, Бичахчян

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Поединок состоится сегодня, 11 июня, в 16:00 по киевскому времени в Лодзи (Польша) на Городском стадионе.

Ранее сообщалось, что сборная Украины стартовала в новом сезоне Лиги наций с выездной победе над Ирландией (1:0).

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Армении

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