Отборочный матч Украина — Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Начало встречи в 21:45. Следите за нашей онлайн-трансляцией матча Украина — Азербайджан.

Кроме того, поединок Украина — Азербайджан покажет медиасервис MEGOGO. Прямая трансляция будет доступна на бесплатном канале Megogo Спорт в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях, а также по подписке — на канале Megogo Футбол 1 на цифровой платформе.

Кстати, букмекеры в матче Украина — Азербайджан считают фаворитом сине-желтых.

Ставит на победу украинцев и бывший полузащитник национальной команды Игорь Худобяк: «Азербайджан, скорее всего, будет играть в нижнем блоке — и это будет самой большой проблемой: пройти эту организованную, очень низкую защиту, где не будет зон. Здесь надо будет действовать максимально слаженно, использовать все моменты в штрафной площадке, ведь их, думаю, будет немного, и создать их будет непросто. Мой прогноз — победа Украины 1:0».

«У меня есть мнение, что нас неправильно поймут — и в Европе, и в Украине — если мы обыграли сильную Исландию, а потом, не дай Бог, потеряем очки с Азербайджаном», — говорит автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко.

«Наша команда победит со счетом 3:0. Спортивная злость, характер и настрой должны сыграть свою роль. Нам эти три очка нужны, как воздух, для второго места», — считает бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо.