«Сборная могла бы обыграть Францию»: легенда Динамо объяснил, чего не хватает команде Реброва

13 октября в Польше сборная Украины проведет номинально домашний матч четвертого тура квалификации к чемпионату мира-2026. На нашем сайте будет онлайн-трансляция поединка с Азербайджаном .

Перед игрой в Кракове легендарный футболист Динамо Леонид Буряк считает, что команде Сергея Реброва сейчас не хватает матчей на стадионах в Украине для того, чтобы побеждать даже топовые команды.

«Ожидания от игры с Азербайджаном? Конечно, будем все болеть за сборную Украины и желаем только победы нашим ребятам. Если мы будем играть так, как против Исландии, то должны обыграть Азербайджан.

Если бы мы сейчас играли в Киеве или другом украинском городе, то наша сборная могла бы обыграть любую команду, пусть это Франция или другая мирового уровня. В Польше, как бы то ни было, мы играем на нейтральном поле", — рассказал Буряк для Sport-express.ua.

Отметим, после начала полномасштабной войны России в Украине национальная команда вынужденно проводит свои номинально домашние матчи за пределами собственного государства.

Напомним, что последний матч на родине сборная провела еще 11 ноября 2021 года. В той игре подопечные Александра Петракова в Одессе в рамках товарищеской встречи сыграли вничью с Болгарией (1:1).

Добавим, что сегодня, в 21:45 по киевскому времени в Кракове команда Реброва проведет 15-й официальный матч в истории сборной.

В группе отбора к ЧМ-2026 Сине-желтые занимают второе место, имея четыре балла. Лидером является Франция, у которой девять очков.

