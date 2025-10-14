«Не знает, что делать с мячом»: легенда Динамо разнес игроков сборной Украины после победы над Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Украина добыла максимум шесть очков в двух матчах во время октябрьского сбора (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

В рамках четвертого тура квалификации к чемпионату мира-2026 сборная Украины одержала непростую победу в матче с Азербайджаном (2:1).

Несмотря на положительный результат, бывший футболист и тренер Динамо Йожеф Сабо, критически высказался о пропущенном голе и потерянных моментах команды Сергея Реброва в матче в Кракове.

«Если мы говорим сугубо об игре с Азербайджаном, то вопросов к Трубину нет. В пропущенном голе он не виноват, его никто из защитников не подстраховал. Здесь о другом надо говорить.

Пропускать голы в концовке игры или тайма… Знаешь, это — наше распи****ство! Три защитника было, а игрок Азербайджана в итоге опередил всех… Такое впечатление, что наши ребята спали или мыслями уже были в раздевалке.

Довбик не знает, что ему делать с мячом! Уже в добавленное время Украина выбежала в контратаку четыре в три — и что он сделал? Абы как отдал влево на Шапаренко с такой силой, что Николай мяч не догнал. Ну не знает Довбик, что ему делать с мячом, повторюсь. Крутится-вертится, а толку?", — рассказал Сабо для BLIK.

Добавим, что Сине-желтые набрали семь очков и занимают второе место в отборочной группе. На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель квартета, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

Решающие матчи отбора на мундиаль сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября команда Реброва сыграет на выезде с Францией, а 16-го будет принимать Исландию.

Ранее Сергей Ребров оценил победу над Азербайджаном и гол в ворота Украины.