Сборная Украины победила Боруссию Менхенгладбах в первом матче после начала войны 11 мая, 23:40 Цей матеріал також доступний українською В составе украинцев отличились Мудрик и Пихаленок (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Сборная Украины победила в товарищеском матче Боруссию Менхенгладбах со счетом 2:1.

Украина открыла счет уже на 9-й минуте, когда Беседин отдал пас на Мудрика, тот обогнал защитника, в одно касание пробросил мяч мимо голкипера и отправил его в ворота.

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Немецкий клуб очень быстро отыгрался и уже через пять минут снова сделал счет ничейным. Конопля ошибся при передаче, Носс перехватил мяч и не оставил шансов Бущану — 1:1.

В конце первого тайма отличный шанс забить упустил Шапаренко, не сумев с близкого расстояния пробить Зоммера после паса Мудрика.

Второй тайм не был богат на моменты, но все же украинцы сумели вырвать победу. На 82-й минуте сине-желтые несколькими пасами расшатали защиту Боруссии и Пихаленок из-за пределов штрафной низом отправил мяч в сетку, сделав счет 2:1.

Украина — Боруссия Менхенгладбах 2:1

Голы: Мудрик, 9, Пихаленок, 82 — Носс, 14

Ранее сообщалось, что 17 мая соперником сборной Украины станет итальянский Эмполи, а через день национальная команда сыграет против хорватской Риеки.

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