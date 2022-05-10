Украина — Боруссия Менхенгладбах. Онлайн-трансляция товарищеского матча 10 мая, 21:13 Цей матеріал також доступний українською Украина готовится к матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022 (Фото:УАФ)

НВ рассказывает о событиях товарищеского матча сборной Украины против Боруссии Менхенгладбах, который состоится 11 мая. Начало встречи — в 21:45.



Ориентировочные составы:

Украина: Бущан — Конопля, Забарный, Попов, Матвиенко — Степаненко, Шапаренко — Караваев, Буяльский, Мудрик — Довбик

Боруссия Менхенгладбах: Зоммер — Бенсебаини, Гинтер, Байер — Скалли, Хофманн, Коне, Нец — Херманн, Носс — Плеа

Видео дня

Матч состоится в Менхенгладбахе на стадионе Боруссия Парк. Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго TV, а также YouTube-канал УАФ.

Украина не проигрывает семь поединков кряду во всех турнирах. Команда заняла второе место в группе отбора на ЧМ-2022 и вышла в плей-офф квалификации, где в полуфинале сыграет с Шотландией.

Сборная не сможет рассчитывать на Цыганкова и Гуцуляка (травмы), а также футболистов, выступающих за границей.

Боруссия Менхенгладбах одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение в последних пяти турах чемпионата Германии. Команда после 33-х туров Бундеслиги занимает 10-е место, потеряв шансы на еврокубки.

Статистика не знает ни одного матча между соперниками.



Прогноз от букмекерской конторы Parimatch: Украина является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 2,26, выигрыш Боруссии Менхенгладбах оценивается в 3,15, ничья — в 3,40.

Онлайн-трансляция матча от НВ

Сборная Украины уже прибыла в Менхенгладбах

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