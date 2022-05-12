Украина — Боруссия М. Видео голов и обзор матча 12 мая, 01:41 Цей матеріал також доступний українською Украина вырвала победу в конце матча (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Сборная Украины победила немецкий клуб Боруссия Менхенгладбах со счетом 2:1 в товарищеском матче в рамках подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Боруссия М — Украина 1:2

Голы: Носс, 14 — Мудрик, 9, Пихоленок, 82

Боруссия М (1-й тайм): Зоммер — Фридрих, Гинтер, Эльведи — Хофманн, Скалли, Райтц, Херрманн — Носс, Штиндль — Плеа

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Боруссия М (2-й тайм): Зиппель — Лайнер, Скалли, Эльведи (Мюсель, 68), Бенсебайни, Нетц — Райц, Коне, Нойхаус — Эмболо, Беннеттс

Украина: Бущан (Ризнык, 46) — Конопля (Попов, 46), Забарный, Матвиенко (Бондарь, 46), Караваев — Сидорчук, Степаненко (Пихаленок, 74) — Мудрик (Булеца, 69), Буяльский, Шапаренко (Сирота, 7)) — Беседин (Гармаш, 70)

Ранее сообщалось, что в товарищеских матчах 17 мая 2022 года соперником сборной Украины станет итальянский Эмполи, а через день национальная команда сыграет против хорватской Риеки.



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