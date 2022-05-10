Украина — Боруссия Менхенгладбах. Где и когда смотреть товарищеский матч 10 мая, 18:45 Цей матеріал також доступний українською Сборная Украины проводит тренировочные сборы в Словении (Фото:УАФ)

НВ рассказывает все, что нужно знать о товарищеской сборной Украины по футболу против команды Боруссии Менхенгладбах.



Товарищеская встреча Украина - Боруссия Менхенгладбах состоится в Менхенгладбахе на стадионе Боруссия Парк завтра, 11 мая, в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго TV, а также Youtube-канал УАФ. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 20:45.

Видео дня

Что нужно знать о сборной Украины перед матчем:

не проигрывает семь поединков подряд во всех турнирах;

заняла второе место в группе отбора на ЧМ-2022 и сыграет в плей-офф квалификации, где в полуфинале ее соперником будет Шотландия;

не сыграют Цыганков и Гуцуляк ( травмы), а также футболисты, выступающие за границей.

Что нужно знать о Боруссии Менхенгладбах перед матчем:

в пяти последних играх чемпионата Германии одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение;

после 33-х туров Бундеслиги идет на 10-м месте, потеряв шансы на еврокубки;

В Кубке Германии остановилась на стадии 1/8 финала, перед тем обыграв в 1/16 финала Баварию со счетом 5:0.

Украина: Бущан - Конопля, Забарный, Попов, Матвиенко - Степаненко, Шапаренко - Караваев, Буяльский, Мудрик - Беседин

Боруссия Менхенгладбах: Зоммер – Бенсебаини, Гинтер, Байер – Скалли, Хофманн, Коне, Нец – Херманн, Носс – Плеа

НВ

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