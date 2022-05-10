Стало известно, кто исполнит гимн перед матчем сборной Украины против Боруссии Менхенгладбах

10 мая, 16:38
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Кристина Соловий (Фото:Кристина Соловой via Instagram)

Кристина Соловий (Фото:Кристина Соловой via Instagram)

11 мая сборной Украины сыграет товарищеский матч против Боруссии Менхенгладбах, который станет для национальной команды первым поединком после начала российского вторжения.

Национальный гимн Украины перед матчем споет исполнительница хитов "Тримай" і "Українська лють" Кристина Соловий, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Поединок состоится в рамках подготовки к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 и Лиги наций УЕФА-2022/2023.

Украинские болельщики могут посетить матч бесплатно. Для этого необходимо перейти по ссылке и при процедуре выбора сектора выбрать опцию Free ticket for Ukrainians.

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Для завершения процесса получения билета необходимо пройти регистрацию на официальном сайте клуба.

Чтобы попасть на стадион в день матча, владельцам билетов нужно предъявить паспорт гражданина/гражданки Украины.

Ранее сборная Украины представила специальную форму, в которой она сыграет в будущих товарищеских матчах.

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Теги:   Футбол Сборная Украины Боруссия Менхенгладбах Христина Соловій

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