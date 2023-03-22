Странное решение. Сборная Украины проведет следующий матч за закрытыми дверями 22 марта, 16:37 Матч Украина — Брентфорд посетят только официальные представители команд (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Сборная Украины в рамках подготовки к матчу с Англией в отборе Евро-2024 проведет товарищеский поединок против английского Брентфорда за закрытыми дверями.

Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

На поединке не смогут присутствовать ни болельщицы, ни представители СМИ.

Матч смогут посетить только официальные представители сборной Украины и Брентфорда.

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Ранее сообщалось, что товарищеский матч Украина - Брентфорд состоится 23 марта и начнется в 19:00 по киевскому времени.