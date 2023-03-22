Странное решение. Сборная Украины проведет следующий матч за закрытыми дверями

22 марта, 16:37
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Матч Украина — Брентфорд посетят только официальные представители команд (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Матч Украина — Брентфорд посетят только официальные представители команд (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Сборная Украины в рамках подготовки к матчу с Англией в отборе Евро-2024 проведет товарищеский поединок против английского Брентфорда за закрытыми дверями.

Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

На поединке не смогут присутствовать ни болельщицы, ни представители СМИ.

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Матч смогут посетить только официальные представители сборной Украины и Брентфорда.

Видео дня

Ранее сообщалось, что товарищеский матч Украина - Брентфорд состоится 23 марта и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины

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