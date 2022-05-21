Товарищеский матч Украины с африканской сборной отменили из соображений безопасности 21 мая, 21:04 Цей матеріал також доступний українською Товарищеский матч против ДР Конго был запланирован на 27 мая (Фото:УАФ)

Товарищеский матч между сборными Украины и ДР Конго, который был запланирован на 27 мая, не состоится из соображений безопасности.

Информацию об отмене поединка подтвердил генеральный секретарь федерации футбола ДР Конго Бельге Ситатуала, сообщает Foot RDC.

По его словам, мэр столицы Бельгии отказался организовывать матч, поскольку власти города не смогли предоставить соответствующую безопасность для проведения поединка.

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«Учитывая наличие многочисленных конголезских и украинских общин, этот матч требовал присутствия большого количества полиции, из-за чего власти не смогли организовать соответствующие меры безопасности», — сказал Ситатуала.



Организаторы матча думали перенести его в Словению, где украинская сборная проводит тренировочные сборы, но такой вариант не устроил команду ДР Конго из-за логистических и финансовых условий.

Ранее сборная Украины в товарищеском матче неожиданно сыграла вничью 1:1 с Риекой.

Перед этим сине-желтые в товарищеском матче победили итальянский Эмполи (3:1) и Боруссию Менхенгладбах (2:1).



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