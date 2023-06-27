Украина в драматичном матче проиграла Испании борьбу за первое место в группе молодежного Евро-2023 27 июня, 23:39 Украина не удержала победу над Испанией (Фото:УАФ)

Сборная Украины сыграла вничью 2:2 с Испанией в заключительном туре группового этапа молодежного Евро-2023 и вышла в четвертьфинал со второго места в квартете B.

В первом тайме Испании имела несколько возможностей забить, а однажды даже отправила мяч в сетку, однако арбитр гол не засчитал. Несмотря на это, открыла счет именно Украина, когда на 43-й минуте Назаренко выполнил навес, а Вьюнник головой отправил мяч в сетку.

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Испания сравняла счет в дебюте второго тайма — на 49-й минуте Желизко срезал мяч в свои ворота.

На 81-й минуте Судаков реализовал пенальти и вывел Украину вперед, но удержать победу сине-желтым не удалось — на 90-й минуте Руис восстановил статус-кво.

Испания и Украина набрали по семь очков, но подопечные Руслана Ротаня заняли второе место из-за худшей разницы мячей.

Таким образом, Украина в четвертьфинале сыграет со сборной, которая займет первое место в группе D.

Испания U21 — Украина U21 2:2

Голы: Желизко, 49 (авт), Руис, 90 — Вьюнник, 43, Судаков, 81 (пен)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В первом туре группового этапа Украина обыграла Хорватию (2:0), а во втором одолела Румынию (1:0).