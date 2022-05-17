Сборная Украины победила итальянский клуб в товарищеском матче — видео 17 мая, 23:33 Цей матеріал також доступний українською Украина продолжает подготовку к матчу с Шотландией (Фото:ФК Эмполи)

Сборная Украины в товарищеском матче со счетом 3:1 победила итальянский Эмполи.

Украина открыла счет на 26-й минуте, когда Яремчук отправил мяч в сетку после паса Цыганкова. Спустя несколько минут Роман мог делать дубль, но попал в штангу, а Степаненко на добивании был неточным.

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Под занавес первого тайма Ла Мантия сравнял счет, однако сразу после перерыва украинцы снова вышли вперед — Караваев эффектно подсек мяч над голкипером.

На 53-й минуте сине-желтые сделали преимущество уверенным благодаря мастерству Пихаленка, который ударом с левой отправил мяч под стойку и принес в итоге победу со счетом 3:1.

Украина — Эмполи 3:1

Голы: Яремчук, 26, Караваев, 46, Пихаленок, 53 — Ла Мантия, 45

Ранее сборная Украины победила в товарищеском поединке в Боруссию Менхенгладбах со счетом 2:1.



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