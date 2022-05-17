Украина — Эмполи. Видеотрансляция товарищеского матча 17 мая, 23:23 Цей матеріал також доступний українською Украина готовится к плей-офф отбора на ЧМ-2022 (Фото:УАФ)

НВ предлагает следить за товарищеским поединком между сборной Украины по футболу и итальянской командой Эмполи.



Матч состоится сегодня, 17 мая, в 21:30 по киевскому времени. Игра пройдет на стадионе Карло Кастеллани в Эмполи.

Стартовые составы:

Украина: Пятов — Караваев, Забарный, Попов, Матвиенко — Пихаленок, Степаненко — Цыганков, Шапаренко, Мудрик — Яремчук

Видео дня

Запасные: Бущан, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Довбык, Беседин, Буяльский, Конопля, Качараба, Гармаш, Зубков, Ризнык, Сикан

Эмполи: Уикани — Боли, Исмайли, Стулач, Хендерсон — Фаццини, Риччи, Ла Мантия, Какаче, Бандинелли — Байрами — Бальданци, Вити, Кутроне

Запасные: Хвалич, Викарио, Эванджелисти, Верре, Кутроне, Бенасси, Содеро, Асллани, Инноченти, Бандинелли, Стоянович, Пеццола, Паризи

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