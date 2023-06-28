Украина сыграет с топ-сборной в четвертьфинале молодежного Евро-2023 28 июня, 23:51 Матч Франция — Украина состоится 2 июля (Фото:УЕФА)

Сборная Украины в четвертьфинале молодежного Евро-2023 сыграет против команды Франции.

В заключительном туре группового этапа турнира Франция обыграла Швейцарию (4:1) и заняла первое место в квартете D.

В другом матче группы Италия сенсационно проиграла Норвегии (0:1), что позволило Швейцарии, несмотря на поражение, занять второе место благодаря лучшим дополнительным показателям.



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Таким образом, Франция получила в четвертьфинале в соперники вторую команду из группы B, которой стала Украина, а Швейцария встретится с Испанией.

Четвертьфинальный матч Франция — Украина состоится 2 июля в румынском Клуже. Победитель пары в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Испания — Швейцария.

Четвертьфинальные пары Евро-2023: Грузия — Израиль, Испания — Швейцария, Англия — Португалия, Франция — Украина.

Накануне сборная Украины упустила победу над Испанией (2:2) и заняла второе место в своей группе.