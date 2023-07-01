Франция — Украина: где и когда смотреть четвертьфинал молодежного Евро-2023 1 июля, 11:31 Тренировка сборной Украины (Фото:УАФ)

На молодежном чемпионате Европы U-21 по футболу стартует стадия плей-офф, куда пробилась и сборная Украины.



Четвертьфинальный матч Евро-2023 пройдет в воскресенье, 2 июля. Встреча состоится в румынском городе Клуж-Напока и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Суспільне Спорт — эксклюзивный транслятор финальной части Евро-2023 U21. Смотрите все матчи вживую на сайте Суспільне Спорт с 21 июня по 8 июля. Трансляция также будет доступна в эфире местных телеканалов Суспільного Мовлення.

Видео дня

Напомним, что украинская команда заняла второе место в своей группе.

Фото: flashscore.ua

А вот французы стали лучшими в своем квартете.

Фото: flashscore.ua

Чемпионат Европы также станет отборочным на Олимпиаду-2024. Три лучшие сборные по итогам Евро-2023 (кроме Франции, которая квалифицировалась как хозяйка Игр) получат путевки на Олимпийские игры.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко обошел Василия Ломаченко в рейтинге самых популярных украинских спортсменов.