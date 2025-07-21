Украина определилась с местом проведения домашнего матча против Франции в отборе на ЧМ-2026

5 сентября сборная Украины по футболу проведет стартовый поединок в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Соперником сине-желтых станет команда Франции.

Украина будет принимать французов в номинально домашнем матче во Вроцлаве на стадионе Тарчинский Арена Вроцлав, сообщает пресс-служба УАФ.

Эта арена вмещает 45 105 зрителей и является родной для клуба Шленск.

Сборная Украины трижды играла на стадионе во Вроцлаве. 9 сентября 2023 года в рамках отбора Евро-2024 подопечные Сергея Реброва разошлись миром со сборной Англии (1:1), 26 марта 2024 года в финале плей-офф отбора Евро-2024 одолели Исландию (2:1), а 14 октября 2024 года в матче Лиги наций сыграли вничью с чехами (1:1).

Напомним, в квалификации ЧМ-2026 Украина сыграет в группе против Франции, Азербайджана и Исландии. Победитель квартета напрямую выйдет на ЧМ-2026, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

Ранее Анатолий Трубин рассказал о шансах Украины опередить Францию в отборе на ЧМ-2026.