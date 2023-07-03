«Классно побегали с пацанами в футбольчик». Мудрик шутливо прокомментировал победу Украины над Францией на молодежном Евро
Михаил Мудрик стал одним из героев в матче против Франции (Фото:Михаил Мудрик via Instagram)
Вингер молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победный поединок против Франции в четвертьфинале Евро-2023.
Мудрик стал одним из героев в матче с французами, заработав пенальти и отдав результативную передачу, после чего оставил короткое сообщение в своем аккаунте в Instagram, добавив несколько снимков с игры.
«Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик», — написал Мудрик.
Ранее лондонский Челси отреагировал на игру Мудрика в матче молодежного Евро-2023 против Франции.