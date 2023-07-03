«Классно побегали с пацанами в футбольчик». Мудрик шутливо прокомментировал победу Украины над Францией на молодежном Евро

3 июля, 17:56
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Михаил Мудрик стал одним из героев в матче против Франции (Фото:Михаил Мудрик via Instagram)

Михаил Мудрик стал одним из героев в матче против Франции (Фото:Михаил Мудрик via Instagram)

Вингер молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победный поединок против Франции в четвертьфинале Евро-2023.

Мудрик стал одним из героев в матче с французами, заработав пенальти и отдав результативную передачу, после чего оставил короткое сообщение в своем аккаунте в Instagram, добавив несколько снимков с игры.

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«Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик», — написал Мудрик.

Ранее лондонский Челси отреагировал на игру Мудрика в матче молодежного Евро-2023 против Франции.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Франции Михаил Мудрик

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