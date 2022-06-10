Молодежная сборная Украины драматично сдержала Францию и вышла в плей-офф отбора Евро-2023 по футболу — видео

10 июня, 00:37
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Украина отыгралась с 1:3 против Франции (Фото:УАФ)

Украина отыгралась с 1:3 против Франции (Фото:УАФ)

Молодежная сборная Украины со счетом 3:3 драматически сыграла вничью с командой Франции и вышла в плей-офф квалификации чемпионата Европы по футболу.

Фаворит открыл счет на 3-й минуте благодаря голу Аблина, однако уже через четыре минуты Ванат восстановил равновесие.

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Не прошло и получаса от начала игры, как формальные гости не только снова вышли вперед, но и укрепили свое преимущество — отличились Тюрам-Юльен и Гуйри.

Видео дня

Тем не менее, Украина сократила отставание в счете на 44-й минуте после автогол Бадиашиля, а на 50-м обороте секундной стрелки Артем Бондаренко принес своей команде ничью — 3:3.

https://www.youtube.com/watch?v=USQj9GKcHU8

Тем самым сине-желтые остались на втором месте в группе, поэтому сыграют в плей-офф отбора. Франция выиграла квартет и вышла в финальную часть Евро-2023.

Накануне в своем стартовом матче группового раунда дивизиона В Лиги наций первая сборная Украины со счетом 1:0 обыграла на выезде Ирландию.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Чемпионат Европы Сборная Украины Сборная Франции

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